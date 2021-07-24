Музыкальный фестиваль в австрийском Зальцбурге

Зальцбургский фестиваль классической музыки, один из и самых известных в Европе, празднует 100-летний юбилей. Вниманию гостей - порядка 160 мероприятий - театральные представления и концерты с участием звезд мировой оперной и музыкальной сцены, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Оперная программа начинается 26 июля с премьеры "Дон Жуана" в постановке крупнейшего европейского театрального режиссера Ромео Кастеллуччи.

Среди участников фестиваля - Венский и Берлинский филармонические оркестры, Чикагский симфонический оркестр.

Несмотря на пандемию, организаторы форума продали более 200 тысяч билетов, стоимостью от 100 до 450 евро. Бюджет фестиваля составил 60 миллионов евро. Культурная программа завершится 31 августа.