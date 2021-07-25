Судно перевернулось у южного побережья Китая

Инженерное судно перевернулось в воскресенье утром в заливе Хунхайвань в городском округе Хуэйчжоу, расположенном в провинции Гуандун на юге Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило издание Shenzhen Daily, в воде оказались около 70 человек.

Инцидент произошел около 11:00 по местному времени. На место направлены три судна с 16 спасателями на борту.

Подробности случившегося пока не приводятся.