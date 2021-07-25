https://news.day.az/world/1364563.html Судно перевернулось у южного побережья Китая
Судно перевернулось у южного побережья Китая
Инженерное судно перевернулось в воскресенье утром в заливе Хунхайвань в городском округе Хуэйчжоу, расположенном в провинции Гуандун на юге Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщило издание Shenzhen Daily, в воде оказались около 70 человек.
Инцидент произошел около 11:00 по местному времени. На место направлены три судна с 16 спасателями на борту.
Подробности случившегося пока не приводятся.
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