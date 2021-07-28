Легкомоторный самолет разбился в Калифорнии. По предварительным данным, все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.

Крушение произошло в Трако-Тахо, передает Day.Az со ссылкой на Fox News.

Воздушное судно при посадке задело верхушки деревьев. В результате самолет столкнулся с землей, после чего загорелся. В районе аварии также были повреждены линии электропередачи.