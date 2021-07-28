https://news.day.az/world/1365444.html В Калифорнии разбился самолет, есть жертвы
В Калифорнии разбился самолет, есть жертвы
Легкомоторный самолет разбился в Калифорнии. По предварительным данным, все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.
Крушение произошло в Трако-Тахо, передает Day.Az со ссылкой на Fox News.
Воздушное судно при посадке задело верхушки деревьев. В результате самолет столкнулся с землей, после чего загорелся. В районе аварии также были повреждены линии электропередачи.
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