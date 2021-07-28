В результате пожара в Анталье пострадали 53 человека

Не менее 53 человек пострадали в результате крупного лесного пожара в районе курорта Манавгат в турецкой Анталье. Об этом в эфире телеканала NTV заявил в среду министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы были вынуждены эвакуировать четыре района. Есть поврежденные дома. На данный момент пострадали 53 человека. Причина пожара выясняется, пока что рассматриваются все версии", - сказал он.