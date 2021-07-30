Япония продлевает ЧС в Токио

Правительство Японии приняло решение продлить до 31 августа действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за коронавируса, а также расширить действие ограничений еще на несколько префектур. Об этом в пятницу на заседании экспертной комиссии заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы пришли к выводу о необходимости продления режима ЧС в Токио и на Окинаве. Также мы решили добавить к списку префектур с режимом ЧС префектуры Сайтама, Канагава, Тиба и Осака", - отметил он. Нисимура добавил, что власти также вводят усиленные меры против распространения инфекции в северной префектуре Хоккайдо, центральной Исикаве, западных Киото и Хёго и юго-западной Фукуоке. До этого режим ЧС в Токио действовал до 12 августа.

Министр по восстановлению экономики Японии также призвал местных жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и содействовать борьбе с распространением инфекции. "Мы понимаем, что сейчас лето и впереди летние праздники, но хотели бы попросить народ по возможности воздержаться от поездок по стране", - отметил он. Нисимура также попросил местных жителей не собираться большими компаниями и по возможности проводить больше времени дома в кругу родных. "Поддерживайте наших спортсменов, просматривая соревнования Олимпиады дома по телевизору", - добавил он.