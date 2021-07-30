Китай лидирует в медальном зачете Олимпиады-2020

29 июля на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) были разыграны 17 комплектов наград.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, в активе которой 15 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. На втором месте - Япония (15-4-6), на третьем - США (14-14-10), передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат".