Вакцину "Эпиваккорона-Н" могут зарегистрировать в России уже в августе

Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона-Н" может быть зарегистрирована в России уже в августе. Об этом заявил журналистам в пятницу гендиректор разработавшего препарат центра "Вектор" Ринат Максютов, передает Day.Az.

"На сегодня промежуточный этап двукратной схемы вакцинации завершен, и документы поданы в Минздрав на регистрацию вакцины. В августе мы рассчитываем зарегистрировать вакцину "Эпиваккорона-Н" по двукратной схеме применения", - сказал он.

Максютов напомнил, что клинические исследования вакцины были начаты 16 апреля. В исследованиях участвуют три группы добровольцев по 75 человек. "Первая группа вакцинированных двукратно [привита], вторая группа - трехкратно и третья группа - нашей классической вакцинной двукратно "Эпиваккороной", в качестве группы сравнения", - отметил он.

"С учетом того, что между второй и третьей вакцинацией проходит 60 дней, трехкратная схема применения вакцины, мы рассчитываем, будет зарегистрирована через два месяца после этого (регистрации по двукратной схеме)", - сказал Максютов, добавив, что вакцина безопасна.