https://news.day.az/world/1366095.html Массивные лесные пожары охватили и Ливан - ВИДЕО
Массивные лесные пожары охватили и Ливан - ВИДЕО
На севере Ливана горят кедровые леса. Пожарные пытаются сдерживать распространение огня через сирийскую границу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, сообщается, что в борьбе с огнем погиб 15-летний волонтер. Причиной возгорания послужила засуха и ветер.
Жителей пострадавших районов эвакуируют в безопасные места. Огонь уничтожил до 10 тысяч кедров.
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