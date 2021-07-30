Массивные лесные пожары охватили и Ливан

На севере Ливана горят кедровые леса. Пожарные пытаются сдерживать распространение огня через сирийскую границу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, сообщается, что в борьбе с огнем погиб 15-летний волонтер. Причиной возгорания послужила засуха и ветер.

Жителей пострадавших районов эвакуируют в безопасные места. Огонь уничтожил до 10 тысяч кедров.