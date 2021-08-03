В Мали почти 40 человек погибли в результате ДТП

По меньшей мере 37 человек погибли в результате автокатастрофы в области Сегу в Мали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает малийская газета Essor.

Как сообщает министерство транспорта и инфраструктуры, инцидент произошел во вторник в 20 километрах от административного центра области города Сегу. В результате аварии погибли 37 человек. Кроме того, несколько человек получили ранения.

По данным местного портала Mali24.info, столкнулись автобус и грузовик. Предполагается, что причиной ДТП стал пробой в шине грузовика.