Сидней обновил антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в крупнейшем городе Австралии Сиднее за минувшие сутки составило 262, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. Как сообщила в четверг глава правительства штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклан, в последние 24 часа были зарегистрированы пять смертей, связанных с COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам премьер-министра штата, после обработки 107 тыс. тестов в Новом Южном Уэльсе выявлены 262 новых случая заражения, из них более 250 - в Сиднее. "Из-за болезни [COVID-19] умерли пять человек в возрасте 60, 70 и 80 лет. Четверо из них не были вакцинированы, а один получил только первую дозу препарата AstraZeneca", - уточнила она. В штате госпитализированы 290 зараженных коронавирусом, из которых 251 помещен в отделения интенсивной терапии.

Недельный карантин вводится в 17:00 четверга в городе Ньюкасл, расположенном в 170 км к северу от Сиднея, и во всех населенных пунктах Хантер-Вэлли. "В этом районе было выявлено несколько случаев заболевания, и он будет заблокирован на одну неделю. Локдаун будет действовать до конца четверга, 12 августа", - сказала Береджиклан. По ее словам, следы коронавируса были обнаружены в сточных водах городов Армидейл и Даббо, расположенных в 500 и 400 км к северо-западу от Сиднея соответственно. Их жителям предписано пройти диагностическое тестирование на коронавирус.

По подсчетам Министерства здравоохранения Австралии, за минувшие сутки в стране было выявлено 282 случая заражения. Общее число инфицированных с начала пандемии повысилось до 35 369. Выздоровели 30,4 тыс. заболевших, скончались 930.

Распространение дельта-варианта вируса зарегистрировано в штатах Новый Южный Уэльс (3 482 случая), Виктория (99), Квинсленд (82) и Южная Австралия (21). Власти призывают население как можно быстрее сделать прививку, темпы вакцинации существенно снижает нехватка препарата компании Pfizer, рекомендованной экспертами лицам моложе 59 лет.