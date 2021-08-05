Число смертей из-за коронавируса в Африке достигло максимума с начала пандемии

Смертность в связи с коронавирусом достигла в Африке пикового показателя с момента начала нынешней пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг сотрудник Африканского представительства Всемирной организации (ВОЗ) здравоохранения Фиона Атухебве в ходе брифинга, который транслировался на портале ВОЗ из столицы Сенегала.

"За неделю, закончившуюся 1 августа, на континенте было зафиксировано 6 400 смертей в связи c COVID-19, что на 2% больше, чем за предыдущие семь дней, - заявила она. - Это самый высокий показатель за все время пандемии".

Штамм "дельта" продолжает быстро распространяться на Африканском континенте, отметила Атухебве. "В 22 государствах Африки количество новых заболевших увеличивается за семь дней на 20% уже две недели подряд, - сообщила она. - Штамм "дельта" обнаружен в 29 странах". Общее количество инфицированных COVID-19 достигло в Африке 6,77 млн.