В Башкирии ураган сорвал крыши школ, магазинов и жилых домов

Школы, магазины и более десятка многоквартирных домов повреждены в результате шквалистого ветра (до 22 м/с) в Чекмагушевском районе Башкирии, сообщила пресс-служба МЧС по региону, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

В результате урагана накануне вечером, 4 августа, в селе Чекмагуш повреждены кровли 12 многоквартирных жилых домов на площади 8,7 тыс. кв. м, зданий двух сельских общеобразовательных школ на площади 587 кв. м, трех зданий торгового назначения (621 кв. м), а также кровли девяти зданий в частном секторе (1072 кв. м).

Тем же вечером порыв сильного ветра сорвал кровлю местного супермаркета в поселке Булгаково Уфимского района: конструкция здания сорвалась и упала на дорогу, повредив два автомобиля. Движение по трассе не перекрывалось, магазин закрыли на время аварийно-восстановительных работ.

Сообщается, что пострадавших в результате непогоды нет.