На Мексику обрушился мощный шторм

Ураган первой категории "Грейс" обрушился на юго-восток Мексики и оставил без электричества почти 150 тысяч домохозяйств.

Как передает Day.Az со ссылкой на news.ru, об этом сообщил губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин Гонсалес на своей странице в Twitter.

Федеральная комиссия по электричеству в настоящее время докладывает, что в Канкуне без электричества остались 84 тысячи пользователей, а в Плайя-дель-Кармен, Тулуме и на Косумеле - 65 тысяч. Ремонтные работы начнутся сразу же, как позволит ситуация с погодой, - написал губернатор.