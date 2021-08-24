Пашинян защищается от граждан сотнями полицейских

Сотни красных и черных, беретов, полицейских и патрульных окружили здание Национального собрания Армении.

Об этом сообщает  Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что улица Баграмяна напоминает полицейскую академию - ожидается приезд Пашиняна.

Представляем вниманию читателей данные кадры: 