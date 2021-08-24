https://news.day.az/world/1372375.html Пашинян защищается от граждан сотнями полицейских - ВИДЕО
Пашинян защищается от граждан сотнями полицейских - ВИДЕО
Сотни красных и черных, беретов, полицейских и патрульных окружили здание Национального собрания Армении.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Отмечается, что улица Баграмяна напоминает полицейскую академию - ожидается приезд Пашиняна.
Представляем вниманию читателей данные кадры:
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