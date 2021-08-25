Турция и Россия вскоре подпишут дополнительный контракт на поставку С-400

Подписание дополнительного контракта на поставку Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 ожидается до конца года.

Об этом журналистам на Международном военно-техническому форуме "Армия-2021" сообщил в среду генеральный директор "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев, ередает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Дополнительный контракт на С-400] ожидается в ближайшее время. Мы работаем, в ближайшее время, значит, в этом году, конечно. Ожидается [в этом году]", - сказал Михеев.