https://news.day.az/world/1372784.html Турция и Россия вскоре подпишут дополнительный контракт на поставку С-400
Турция и Россия вскоре подпишут дополнительный контракт на поставку С-400
Подписание дополнительного контракта на поставку Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 ожидается до конца года.
Об этом журналистам на Международном военно-техническому форуме "Армия-2021" сообщил в среду генеральный директор "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев, ередает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"[Дополнительный контракт на С-400] ожидается в ближайшее время. Мы работаем, в ближайшее время, значит, в этом году, конечно. Ожидается [в этом году]", - сказал Михеев.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре