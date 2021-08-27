Талибы предложили передать аэропорт Кабула в управление Турции - Эрдоган
Основным приоритетом для Турции в нынешней ситуации в Афганистане является эвакуация ее граждан.
Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед началом визита в Боснию и Герцеговину, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
"Эвакуация наших граждан и личного состава вооруженных сил в Афганистане продолжается и будет завершена в кратчайшие сроки", - сказал президент.
По его словам, есть предложения по передаче в управление аэропорта Кабула.
"При необходимости мы можем пойти на переговоры со всеми. Переговоры между движением "Талибан" и Турцией в ее посольстве в Кабуле длились три с половиной часа. Талибы предложили передать кабульский аэропорт в управление Турции. Решения по этому поводу пока не принято", - сказал Эрдоган.
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