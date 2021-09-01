Ереван остался без воды

Компания "Веолия Джур" информирует своих абонентов о прекращении водоснабжения в общине Арабкир в Ереване в связи с ликвидацией посредствий аварии на водопроводе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, согласно сообщению, с 11.00, 1 сентября до 11:00, 2 сентября будет прекращена поставка воды по десяткам адресов.

Еще на трех улицах напор воды снизится.