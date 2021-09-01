https://news.day.az/world/1375089.html Ереван остался без воды
Ереван остался без воды
Компания "Веолия Джур" информирует своих абонентов о прекращении водоснабжения в общине Арабкир в Ереване в связи с ликвидацией посредствий аварии на водопроводе.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, согласно сообщению, с 11.00, 1 сентября до 11:00, 2 сентября будет прекращена поставка воды по десяткам адресов.
Еще на трех улицах напор воды снизится.
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