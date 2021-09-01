У нас нет свободы слова

Власти и обслуживающие их круги уже без лишних формальностей берут под прицел журналистов, пресса давно разделена для властей на своих и чужих. Об этом заявила председатель Союза журналистов Армении Сатик Сейранян сегодня в ходе инициированного Союзом журналистов Армении обсуждения на тему "Против ограничений прессы, во имя права на свободу слова и информированность", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Она подчеркнула, что нападки на СМИ осуществляются в нескольких плоскостях, в частности, законодательными поправками пытаются существенно ограничить деятельность журналистов, а в общественных настроениях, социальных медиа и других площадках генерируется враждебность к прессе.

"Создается впечатление, что пресса и свободное слово в ближайшее время могут быть объявлены классовым врагом, мешающим властям осуществить свой излюбленный "стальной мандат"", - сказала председатель Союза журналистов Армении.

По ее словам, связанная с прессой ситуация относится не только к СМИ.

"В действительности это исключительно политическая и общественная проблема и отражает отношение властей к демократии, к правам человека и основным свободам. Глубинная причина этого в том, что в Армении установилась и усугубляется демократическая по форме, но авторитарная по содержанию система, для которой свобода слова и СМИ - враги", - подчеркнула Сатик Сейранян.

Она отметила, что главным союзником журналистов и СМИ в борьбе с политикой властей против прессы являются граждане, подчеркнув, что развязанная медиа кампания в действительности направлена против конституционного права граждан быть информированным.