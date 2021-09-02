​​Уголовное дело в отношении армянского оппозиционера передано в суд

Прокуроры передали в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего мэра Мегри, а ныне депутата оппозиционной парламентской фракции "Айастан" Мхитара Закаряна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ и телеграм-канал "Компромат СНГ", политика обвиняют в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

Вместе с Закаряном по делу проходят заместитель экс-мэра Мегри Армен Самвелян и главный эксперт мэрии города по градостроительству Артавазд Арзуманян. Всем троим инкриминируют хищение государственного имущества.

По версии следствия, в июне 2020 года Мхитар Закарян, будучи главой города Мегри, при содействии сообщников в мэрии помог своему родственнику через аукцион приватизировать 0,4 га территории заповедника. По плану на указанном участке земли давно должен был быть разбит сад, но вместо этого там действовало кафе.

Мхитар Закарян занимал пост мэра Мегри до 9 июля. Он сам подал заявление об отставке с намерением взять депутатский мандат на выборах в Национальное собрание и получил его, но поучаствовать в работе законодательного органа не смог, так как за пару дней до первого заседания парламента его арестовали.

Стоит отметить, что изначально Закаряну инкриминировали хулиганство в связи с акциями протеста в Мегри против приезда премьер-министра Никола Пашиняна в Зангезурскую область.