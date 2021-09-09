https://news.day.az/world/1378163.html В Грузии освободили всех заложников из захваченного банка
В Грузии освободили всех заложников из захваченного банка
Освобождены все, кто были взяты в заложники во время нападения на банк в грузинском муниципалитете Кварели.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил государственный представитель по региону Кахети Ираклий Шиошвили.
По его словам, в здании банка не осталось заложников, переговоры между сотрудниками правоохранительных органов и налетчиком продолжаются.
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