В Грузии освободили всех заложников из захваченного банка

Освобождены все, кто были взяты в заложники во время нападения на банк в грузинском муниципалитете Кварели.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил государственный представитель по региону Кахети Ираклий Шиошвили.

По его словам, в здании банка не осталось заложников, переговоры между сотрудниками правоохранительных органов и налетчиком продолжаются.