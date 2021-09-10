Коронавирус в Турции

- статистика за сегодня

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 257 человек.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 314 793 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 23 846 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 31 322 человека.