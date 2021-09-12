https://news.day.az/world/1379095.html На севере Ирака погиб турецкий военнослужащий, еще один ранен
На севере Ирака погиб турецкий военнослужащий, еще один ранен
В результате обстрела со стороны террористов РПК на севере Ирака погиб военнослужащий ВС Турции, еще один ранен.
Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Террористы подвергли обстрелу зону проведения контртеррористической операции турецкой армии Pençe-Şimşek.
Раненый военнослужащий госпитализирован.
В ведомстве выразили соболезнования семье погибшего, ВС Турции и турецкому народу, пожелали скорейшего выздоровления раненому военнослужащему.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре