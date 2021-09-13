Началось строительство самого длинного тоннеля в Грузии

В Грузии в рамках уникального для региона проекта начато строительство 23-километрового участка дороги Квешети - Коби и 9-километрового тоннеля, сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство инфраструктуры Грузии.

Проект является важной частью модернизации скоростной автомагистрали Север - Юг.

В рамках проекта запланировано строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них и строительство самого большого в Грузии тоннеля, длина которого составляет 9 км, а диаметр - 15 метров.

На данный момент длина существующей дороги составляет 34 километра. Тоннель сократит расстояние на 11 км, а время в пути - на час.

При этом транзитные перевозки не будут осуществляться через курорт Гудаури. С одной стороны, это разгрузит дорожное движение в районе курорта, с другой - транзит станет более безопасным.

Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году.

Также будет построена ведущая к Гудаури пятикилометровая дорога и туристический центр, что сделает передвижение по этим участкам более комфортным и безопасным и увеличит туристический потенциал региона.