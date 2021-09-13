В Грузии возобновил работу общественный транспорт

В Грузии возобновил работу общественный транспорт.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принято Межведомственным координационным советом под руководством премьер-министра страны. Согласно принятому решению, с сегодняшнего дня возобновлена работа внутригородских автобусов и метрополитена на территории страны.

Отметим, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии работа общественного транспорта за исключением междугородних перевозок была ограничена с 14 августа.