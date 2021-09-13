https://news.day.az/world/1379198.html В Грузии возобновил работу общественный транспорт
В Грузии возобновил работу общественный транспорт
В Грузии возобновил работу общественный транспорт.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принято Межведомственным координационным советом под руководством премьер-министра страны. Согласно принятому решению, с сегодняшнего дня возобновлена работа внутригородских автобусов и метрополитена на территории страны.
Отметим, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии работа общественного транспорта за исключением междугородних перевозок была ограничена с 14 августа.
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