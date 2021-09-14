Турция рассчитывает на мировое лидерство в сфере беспилотников

Турция высоко ценит каждого промышленника, занимающегося производством, экспортом и обеспечивающего население занятостью.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия новой производственной линии на заводе по производству листового стекла в районе Полатлы провинции Анкара, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Эрдоган отметил, что правительство продолжит поддержку всем инвесторам, которые верят в потенциал Турции и доверяют турецкой экономике.

"Некоторые настойчиво утверждают, что в Турции нет фабрик. Тем самым они продолжают проявлять несправедливость не только к правительству Турции, но и к нашим промышленникам", - сказал он.

Глава государства также коснулся успехов Турции в разработке беспилотных систем.

"Турция модернизировала парк беспилотников благодаря БПЛА Akıncı. А с разработкой отечественного беспилотного истребителя этот парк станет лидером в мире", - заявил Эрдоган.