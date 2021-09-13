Талибы опровергли сообщения о гибели главы политического крыла движения Барадара

Сообщения о том, что заместитель главы временного правительства Афганистана Абдул Гани Барадар убит или ранен, не имеют под собой оснований.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в понедельник официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин.

"Сообщения о том, что мулла Абдул Гани Барадар Ахунд ранен или убит, безосновательны и ложны, я категорически их отрицаю", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате перестрелки между группировками талибов Барадар был ранен. На опубликованных в последние дни фотографиях, на которых, как утверждается, запечатлен вице-премьер временного правительства, Барадар снят со спины, его лица не видно.