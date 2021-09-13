США предоставят $64 млн для гуманитарной работы в Афганистане

Соединенные Штаты выделяют $64 млн для оказания гуманитарной помощи Афганистану. Об этом заявила в понедельник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая по видеосвязи на донорской конференции по Афганистану, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я с гордостью объявляю, что США предоставляют около $64 млн в рамках нового транша гуманитарной помощи. Эти деньги поддержат работу ООН, в том числе Управления верховного комиссара по делам беженцев, Всемирной организации здравоохранения, а также других неправительственных структур", - сказала она.

Дипломат отметила заявления талибов о готовности обеспечивать безопасность гуманитарной работы ООН. "Но одних слов мало, и мы будем судить по делам", - сказала она.

Томас-Гринфилд не исключила, что в дальнейшем США предоставят новый транш на оказание гуманитарной помощи стране. "Мы продолжаем оценивать ситуацию на земле с этой целью", - добавила она.