Volkswagen планирует покупку нового автозавода в Китае
Автопроизводитель Volkswagen намеревается приобрести новый завод по сборке автомобилей в городе Хэфэй на востоке Китая. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что Volkswagen ведет переговоры о покупке автозавода компании JAC Motors в рамках расширения производства электромобилей.
Также компания планирует перевести в Хэфэй часть своих сотрудников из филиала в Пекине.
Volkswagen рассматривает возможность начала производства легких грузовиков в Китае.
В 2020 году автопроизводитель приобрел контроль над совместным предприятием с JAC Motors в городе Хэфэй.
По данным ежегодного отчета компании, Volkswagen - лидирующий автопроизводитель в Китае. В 2020 году доля компании на китайском рынке составила 19,3%. В прошлом году концерн продал около 3,9 млн автомобилей в Китае, несмотря на пандемию коронавируса.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре