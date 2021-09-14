https://news.day.az/world/1379820.html Число умерших от коронавируса в Иране превысило 115 тысяч
Число умерших от коронавируса в Иране превысило 115 тысяч
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 408 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от этого вируса в стране возросло до 115 167 человек.
За последние сутки в Иране коронавирусом заразились 22 329 человек. Таким образом, число инфицированных COVID-19 в стране достигло 5 340 656 человек.
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