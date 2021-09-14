https://news.day.az/world/1379959.html "Талибан" уже в Африке: местных жителей учат талибским лозунгам - ВИДЕО
"Талибан" уже в Африке: местных жителей учат талибским лозунгам - ВИДЕО
"Талибан" добрался до Африки.
Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война представляет видео, на котором запечатлено, как последователь движения в одной из африканских деревушек учит местных произносить "Аллаху Акбар" и талибские лозунги.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре