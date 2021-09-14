"Талибан" уже в Африке: местных жителей учат талибским лозунгам

"Талибан" добрался до Африки.

Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война представляет видео, на котором запечатлено, как последователь движения в одной из африканских деревушек учит местных произносить "Аллаху Акбар" и талибские лозунги.