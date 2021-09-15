Цена газа в Европе превысила $950

Цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE превысила $950 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торговой площадки. В 11:51 мск стоимость октябрьских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах достигла €79 за МВт•ч, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Рекордные цены на газ в Европе уже заставляют власти некоторых стран ЕС принимать чрезвычайные меры по ограничению тарифов на газ и электроэнергию. В прошлом подобные всплески цен купировались переходом на конкурирующее топливо - уголь.