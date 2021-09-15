Зеркало придавило женщину в лифте в Подмосковье - ВИДЕО
Зеркало упало на голову женщине, которая ехала в лифте многоквартирного дома в подмосковных Люберцах, передает Day.Az со ссылкой на "Говорит Москва".
Инцидент попал на записи камер наблюдения. На кадрах видно, что женщина спокойно стояла в лифте, но в какой-то момент висевшее внутри лифта зеркало упало с креплений прямо на голову пассажирке. После этого внушительных размеров зеркало упало на пол и разбилось.
Жители дома отметили, что часто жаловались в управляющую компанию на исправность лифтов - кабина сильно вибрировала, что и могло спровоцировать падение зеркала.
Женщина осталась жива. Неизвестно, насколько серьезные повреждения она получила в результате инцидента.
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