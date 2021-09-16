https://news.day.az/world/1380599.html В Ватикане госпитализирован с коронавирусом кардинал, выступающий против прививки
В Ватикане госпитализирован с коронавирусом кардинал, выступающий против прививки
Папа Римский Франциск заявил, что один из кардиналов в Ватикане, который выступал против вакцинации от коронавирусной инфекции, госпитализирован с этой болезнью. Об этом сообщает Vatiсan news, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Понтифик не стал называть имя священнослужителя. По его словам, люди стали бояться прививки, несмотря на то, что церковь в истории не раз прибегала к вакцинации.
Глава Святого престола также подчеркнул, что в Ватикане привиты все, кроме небольшой группы, которых пытаются убедить принять помощь. Понтифик призвал чаще обсуждать тему вакцинации и разъяснять людям возникающие у них вопросы.
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