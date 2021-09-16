https://news.day.az/world/1380614.html В Сеть попали кадры испытательного пуска израильского ПТРК Spike-NLOS - ВИДЕО
В Сеть попали кадры испытательного пуска израильского ПТРК Spike-NLOS - ВИДЕО
Опубликованы кадры испытательного пуска ПТРК Spike-NLOS израильского производства, стоящего на вооружении южнокорейских военных.
Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель" представляет читателям эти кадры:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре