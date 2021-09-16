В Сеть попали кадры испытательного пуска израильского ПТРК Spike-NLOS

Опубликованы кадры испытательного пуска ПТРК Spike-NLOS израильского производства, стоящего на вооружении южнокорейских военных.

Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель" представляет читателям эти кадры: 