Убивший Флойда экс-полицейский отказался признать вину в удушении подростка
Бывший американский полицейский Дерек Шовин, который убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года, отказался признавать себя виновным в предполагаемом нарушении гражданских прав 14-летнего темнокожего подростка в 2017 году, сообщает Day.Az со ссылкой на ABC News.
Его обвиняли в том, что во время задержания экс-полицейский сжал горло несовершеннолетнего, ударил его фонариком по голове и повалил на землю, придушив коленом, когда подросток был скован наручниками и больше не сопротивлялся. По версии обвинительной стороны, метод, похожий на тот, что он использовал в отношении Флойда, привел к телесным повреждениям у подростка. Бывший полицейский отрицает свою вину.
Отмечается, что за 19 лет работы Шовина в полиции Миннеаполиса на него было подано не менее 18 жалоб.
Ранее президент США Джо Байден оценил приговор экс-полицейскому Дереку Шовину. Он отметил, что он не знаком со всеми обстоятельствами, которые учитывались судом. Однако при этом он подчеркнул, что в соответствии с действующими правилами приговор кажется ему "подходящим".
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