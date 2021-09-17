https://news.day.az/world/1381058.html Десятки тысяч аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса - ВИДЕО
Десятки тысяч аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса - ВИДЕО
Десятки тысяч аргентинцев вышли в четверг на улицы Буэнос-Айреса, требуя улучшения своего экономического положения на фоне высокой инфляции и безработицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, протестующие выступают за создание рабочих мест и увеличение продовольственных субсидий в условиях экономического кризиса. Его усугубила пандемия коронавируса, и 42 % 45-миллионного населения страны оказались за чертой бедности.
Выражением общественного гнева стал тяжёлый удар, нанесённый правящей коалиции президента Альберто Фернандеса на праймериз в преддверии ноябрьских парламентских выборов.
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