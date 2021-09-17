Десятки тысяч аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса

Десятки тысяч аргентинцев вышли в четверг на улицы Буэнос-Айреса, требуя улучшения своего экономического положения на фоне высокой инфляции и безработицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, протестующие выступают за создание рабочих мест и увеличение продовольственных субсидий в условиях экономического кризиса. Его усугубила пандемия коронавируса, и 42 % 45-миллионного населения страны оказались за чертой бедности.

Выражением общественного гнева стал тяжёлый удар, нанесённый правящей коалиции президента Альберто Фернандеса на праймериз в преддверии ноябрьских парламентских выборов.