Лондон задумал пересесть на электрические автобусы

В следующем десятилетии общественный транспорт Лондона станет безопасным для планеты. Власти задумали полностью электрифицировать городской автобусный парк к 2034 году, чтобы приблизиться к выполнению целей Парижского соглашения, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Парижское соглашение подразумевает удержание к 2050 году роста средней температуры воздуха на отметке 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Чтобы это стало реальным, необходимо стремительно сокращать выбросы углекислого газа во всех сферах.

Мэр Лондона Садик Хан решил сделать транспортную отрасль климатически нейтральной на три года быстрее - изначально автобусы должны были избавиться от выхлопов к 2037 году. По словам политика, уже к 2022 году десять процентов общественного транспорта в Лондоне будет электрическим.

По данным транспортной компании Transport for London, весной в парке Лондона было более девяти тысяч автобусов. В июне городской транспортный оператор заказал 195 двухэтажных и одноэтажных автобусов на электродвигателях у автокомпаний BYD и Alexander Dennis (принадлежит NFI Group).

"Грязный воздух Лондона - позорная проблема для города, которая сказывается на здоровье населения, ставит под угрозу преждевременной смерти и задерживает рост легких у детей. Лондон больше не будет закупать новые автобусы на дизельном топливе или гибриды - частью городской сети сможет стать только транспорт с нулевым уровнем выбросов", - заявил Садик Хан.

В рамках политики декарбонизации транспорта в середине июня в Лондоне впервые запустили двухэтажные автобусы на водородном топливе. Однако не всем британским чиновникам понравилась эта инициатива. Председатель и главный исполнительный директор Liebreich Associates Майкл Либрейх назвал водородные автобусы невыгодным решением как с экологической, так и с экономической точки зрения - они впустую расходуют слишком много энергии и требуют больших вложений в особую инфраструктуру для заправки и распределительных сетей.