В Сети появились кадры, на которых запечатлено, как хуситы атакуют саудитов в Йемене с помощью ПТУР, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война".

Напомним, что ранее агентство Синьхуа сообщало, что в ходе боев между правительственными войсками и хуситами в провинции Эль-Байда, расположенной в центре Йемена, погибли по меньше мере 45 человек.

"Хуситы расширили свою военную кампанию после захвата ключевых районов, находившихся под контролем армии правительства, в провинции Эль-Байда в результате ожесточенных боев", - рассказал китайскому агентству анонимный военный источник.

По его информации, за последние сутки в боях погибли около 25 боевиков и более 20 солдат правительственных войск.