В Израиле школьников обязали сдавать COVID-тесты

В Израиле школьники будут сдавать тесты на коронавирус перед возвращением после каникул в учебные учреждения, такое решение приняли в правительстве. Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Times of Israel.

Такое решение было принято, поскольку увеличилось количество серьезных случаев COVID в сентябре.

После окончания праздника Рош ха-Шана 7,500 израильтян заболели коронавирусом в субботу, при этом 59% из числа заболевших составляют дети школьного возраста. Также по данным Министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на утро воскресенья около 45000 учащихся болеют COVID-19, а еще 92000 находятся на карантине после контакта с забелевшими.

Данная мера будет применяться ко всем учащимся от подготовительных детских садов до шестого класса. Также перед началом учебного года, 1 сентября, родителей всех учеников с первого по шестой класс попросили забрать в школах наборы для экспресс-тестирования на антигены и дать их своим детям, но они не были обязательными для приема в классы.

