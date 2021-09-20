https://news.day.az/world/1381633.html Спасатели нашли потерявшегося альпиниста из США - ВИДЕО
Спасатели нашли потерявшегося альпиниста из США - ВИДЕО
Спасатели нашли альпиниста из США, который потерялся на Эльбрусе на высоте около 5 тысяч метров. В настоящее время мужчине помогают спуститься вниз, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Состояние здоровья найденного альпиниста пока неизвестно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
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