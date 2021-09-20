Спасатели нашли потерявшегося альпиниста из США

Спасатели нашли альпиниста из США, который потерялся на Эльбрусе на высоте около 5 тысяч метров. В настоящее время мужчине помогают спуститься вниз, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Состояние здоровья найденного альпиниста пока неизвестно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.