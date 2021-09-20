https://news.day.az/world/1381661.html Статистика по коронавирусу в мире
Статистика по коронавирусу в мире
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 229 292 520 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 42 900 906 человек, в Индии - 33 478 419, Бразилии - 21 239 783.
По данным сайта, от коронавируса скончались 4 705 482 человека, выздоровели 205 922 518.
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