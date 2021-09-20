https://news.day.az/world/1381817.html В России за прошедшие сутки от коронавируса умерли более 770 человек
В России за прошедшие сутки от коронавируса умерли более 770 человек
За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-18) заразились 19 744 человека.
Как сообщает Day.Az, число заразившихся COVID-19 в России достигло 7 294 672 человек.
За последние сутки от коронавируса умерли 778 человек. Общее число умерших от коронавируса достигло 198 996 человек.
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