В России за прошедшие сутки от коронавируса умерли более 770 человек

За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-18) заразились 19 744 человека.

Как сообщает Day.Az, число заразившихся COVID-19 в России достигло 7 294 672 человек.

За последние сутки от коронавируса умерли 778 человек. Общее число умерших от коронавируса достигло 198 996 человек.