Момент ранения злоумышленника, устроившего стрельбу в Перми

В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент ранения злоумышленника, который открыл огонь по людям в Пермском государственном университете, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель".

Один из сотрудников полиции применил оружие на поражение.Героем, который ликвидировал нападавшего, оказался обычный инспектор ГИБДД.

"Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега - старший лейтенант полиции Владимир Макаров - стал организовывать эвакуацию граждан, - сообщила Волк. - В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь", - сообщила ранее ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.