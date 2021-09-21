https://news.day.az/world/1382192.html Сильные дожди затопили два российских города - ВИДЕО
Сильные дожди затопили два российских города - ВИДЕО
Сильные дожди затопили Анапу и Новороссийск. Кадры подтопленных улиц опубликовали местные жители в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На записи видно, как машины едут по огромным лужам.
По прогнозам синоптиков, 21 сентября сильный дождь будет идти непрерывно в Анапе. Также ливни прогнозируются в Темрюке и Новороссийске.
Штормовое предупреждение действует на Кубани с 20 по 22 сентября. Ожидаются ливни с грозами и градом, а также шквалистый ветер до 20 м/с.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре