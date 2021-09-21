В России оправдали мужчину, убившего трех налетчиков во время нападения

В Твери поставили точку в одном из самых резонансных дел года. Суд полностью оправдал Александра Зобенкова, обвиняемого в убийстве троих человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Его действия признали самообороной и освободили сразу после оглашения оправдательного приговора. Трагедия произошла в мае прошлого года на участке семьи Зобенковых.

Соседка попросила своего сына разобраться с владельцем собаки, которая, по ее словам, распугивает коз. Молодой человек вместе с тремя друзьями ворвался на участок и напал на хозяев и их друзей. После чего глава семьи схватил нож и нанёс налётчикам несколько ударов.

Трое из них погибли на месте. После произошедшего Зобенков сам вызвал скорую и полицию. Позже в суде он заявил, что не видел, куда наносил удары, и не хотел никого убивать, а просто пытался защитить семью.