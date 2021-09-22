Сильнейшие ливни затопили Испанию

В реки превратились улицы испанских Картахены и Менорки. Там, по словам синоптиков, вылилось до 130 литров воды на квадратный метр. Машины просто плывут по воде, ее уровень доходит до лобовых стекол, передает Day.Az со ссылкой на Москва 24.

Потоки несут вдоль домов мусор и даже сами мусорные контейнеры. При этом продолжают бушевать ливни.

Представляем вниманию читателей видео из Картахены (провинция Мурсия), которыми поделился телеграм-канал "Свежести":