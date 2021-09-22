Власти Москвы заявили о 100-процентном распространении «дельта»-штамма COVID-19

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что распространенность "дельта"-штамма COVID-19 в городе достигла 100 процентов. Об этом в среду, 22 сентября, сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Она также отметила, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 среди москвичей выросла на 24 процента, а уровень госпитализаций поднялся на 15 процентов.

О том, что штамм "дельта" является самым распространенным в России, накануне заявлял руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По данным на 22 сентября, за минувшие сутки в стране выявили 19 706 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 1 991 - в Москве. Общее число заболевших за все время пандемии составило 7 333 557.