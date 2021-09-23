В Петербурге мошенник пытался спрятаться от полиции, повиснув на карнизе 17-го этажа

В Петербурге полицейским во время задержания пришлось доставать уроженца одной из африканских стран с балкона. Он пытался спрятаться от правоохранителей, повиснув на карнизе 17-го этажа, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война".



Всего были задержаны четверо преступников: россиянин и трое выходцев из Западной Африки, которые обманули датский футбольный клуб на €800 тыс.



Мошенники решили организовать трансфер игрока из Дании в итальянскую команду, при этом к футбольным клубам задержанные не имеют никакого отношения. Они по поддельным документам открыли счёт в банке и направили эти реквизиты клубу для оплаты трансфера игрока.