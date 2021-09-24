В Тунисе отменили комендантский час

Президент Туниса Каис Саид постановил отменить запрет на перемещение людей и транспортных средств, введенный на всей территории республики для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила в пятницу канцелярия главы североафриканского государства в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Комендантский час прекращает действие с субботы, 25 сентября. Отмечается, что решение было принято после консультаций с министерством здравоохранения республики и национальной комиссией по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, полностью привитым гражданам разрешается участвовать в публичных собраниях и демонстрациях, а также посещать мероприятия, проводимые как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. При себе они должны иметь документы, подтверждающие вакцинацию. Вместе с тем все без исключения обязаны носить защитные маски в общественных местах, а также во время пользования общественным транспортом.

Комендантский час действовал в стране с 30 октября 2020 года, однако в конце июня 2021 года национальная комиссия по борьбе с коронавирусом объявила о его продлении - он начинался с 20:00, а не с 22:00, и заканчивался, как и ранее, в 05:00 по местному времени. Ужесточение мер последовало за ухудшением эпидемической обстановки в республике - больницы на 90% были заполнены пациентами, инфицированными новым вирусом, а от последствий заражения ежедневно умирали в среднем 82 тунисца, министр здравоохранения страны Фаузи Мехди в конце июля был отправлен в отставку.