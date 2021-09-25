https://news.day.az/world/1383939.html В Китае готовятся к новым наводнениям - ВИДЕО
В Китае готовятся к новым наводнениям - ВИДЕО
В Китае готовятся к новым наводнениям, в том числе в провинции Хэнань.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Армия развозит по поселкам продукты долгосрочного хранения и чистую воду. На данный момент организовано не менее 400 пунктов мобилизационной подготовки населения в трёх провинциях Китая, где ожидают новых наводнений.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре